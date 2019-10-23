Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова
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Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американскую иммиграционную и таможенную службу.
Как поясняется, Билалов съехал в страну 2 мая 2016 года как неиммигрант. При этом в назначенный срок выехать из США он не смог, тем самым нарушив условия пребывания.
В результате, мужчину арестовали во Флориде в его доме.
Уточняется, что в данный момент Билалов находится под стражей и ожидает депортации.
До этого РФ объявила в розыск задержанного в США бывшего вице-президента ОКР.