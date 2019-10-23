В Boeing назвали сроки возвращения самолетов 737 Max к работе

Представители Boeing заявили, что самолеты 737 Max вернутся к полетам до конца 2019 года, сообщает «Би-би-си».

Представители компании рассказали, что ведут работы над устранением неисправностей и планируют вернуть модель к работе до конца года.

Как отмечается, самолеты Boeing 737 Max были изъяты из эксплуатации после двух авиакатастроф. В 2018 году году в результате крушения Boeing погибли 189 человек, а в марте 2019 года — 346 человек.

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