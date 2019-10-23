Украина признана самый бедной европейской страной

В 2019 году Украина стала аутсайдером рейтинга стран Европы по покупательной способности населения. Исследование составила и обнародовала компания Growth from Knowledge.

Как отмечается, Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере €1,8 тыс. (около 130 тыс. рублей).

Также в число стран с низкой покупательной способностью вошли Молдавия и Косово.

В исследование подчеркивается, что шестнадцать из стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательскую способность на душу населения выше среднего, в то время как двадцать шесть стран ниже среднего показателя по Европе.

Первой место в рейтинге занял Лихтенштейн с €67,6 тыс. (около 4,8 млн. рублей).

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