В США сделали заявление о задержании Ахмеда Билалова

Представитель иммиграционной и таможенной полиции США Тэмми Спайсер прокомментировал ситуацию с задержанием бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Он сказал, что незаконно находящийся в США Билалов был арестован в своей резиденции во Флориде сотрудниками американских правоохранительных и иммиграционных органов.

Прибыл в США 2 мая 2016 года, он не получил статуса иммигранта, и при этом не выехал из нее в необходимый срок. Тем самым Билалов нарушил условия допуска в страну.

В данный момент экс-вице-президент Олимпийского комитета находится под стражей в иммиграционной и таможенной полиции США и готовится к процедуре депортации.

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