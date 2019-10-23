В России введут налог за привлечение самозанятых

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) обяжет компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Со следующего года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог», — пояснил он.

Силуанов также подчеркнул, что сейчас в качестве самозанятых по России зарегистрировались 240 тысяч человек. При этом 90% из них ранее работали «в серую».

По словам вице-премьера, эксперимент уже проводится в четырех регионах России: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Уточняется, что изменения вступят в силу с 2020 года.

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