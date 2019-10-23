Ахмед Билалов объявлен в розыск

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, задержанного в США, объявили в розыск в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных МВД.

Согласно данным ведомства, его разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно, не уточняется.

На данный момент не известно, будет ли Россия требовать его экстрадиции.

До этого поступала информация, что в США его задержали за нарушения миграционных правил, но российские правоохранительные органы уведомлений об этом не получали.

Также МВД России продолжает расследование дела в отношении Билалова.