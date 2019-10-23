МВД России продолжает расследование дела в отношении Билалова

МВД России продолжает расследование уголовного дела в отношении экс-главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Как отмечается, бизнесмен по-прежнему находится в списке международного розыска.

Известно также, что в мае текущего года МВД России направило запрос в США. Следователи выяснили, что в настоящее время Билалов проживает в Соединенных Штатах.

По словам источника, в США предприниматель был задержан за нарушения миграционных правил, российские правоохранительные органы уведомлений об этом не получали.

«Но из-за отсутствия соглашения между США и РФ о выдаче подозреваемых и обвиняемых лиц Билалова могут только депортировать в Россию», — уточнил источник.

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