МВД России продолжает расследование дела в отношении Билалова
МВД России продолжает расследование уголовного дела в отношении экс-главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
Как отмечается, бизнесмен по-прежнему находится в списке международного розыска.
Известно также, что в мае текущего года МВД России направило запрос в США. Следователи выяснили, что в настоящее время Билалов проживает в Соединенных Штатах.
По словам источника, в США предприниматель был задержан за нарушения миграционных правил, российские правоохранительные органы уведомлений об этом не получали.
«Но из-за отсутствия соглашения между США и РФ о выдаче подозреваемых и обвиняемых лиц Билалова могут только депортировать в Россию», — уточнил источник.
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