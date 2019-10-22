Британия сняла четырехлетний запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх после трагедии над Синаем

Правительство Великобритании сняло ограничения на полеты на египетский курорт Шарм-эль-Шейх, пишет Guardian.

Коммерческие рейсы были запрещены в ноябре 2015 года, после крушения российского пассажирского лайнера авиакомпании «Когалымавиа».

Шарм-эль-Шейх ранее был одним из самых популярных мест отдыха у британцев.

«Безопасность британских граждан остается нашей первоочередной задачей, и это решение следует за тесным сотрудничеством между нашими экспертами по авиационной безопасности и египетскими коллегами ,а также улучшению процедур безопасности в аэропорту», — заявил министр транспорта Грант Шаппс.

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», погибли все 224 человека, находившихся на борту. Спустя две недели после катастрофы глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что на борту самолета произошел теракт. Ответственность за взрыв СВУ взяли на себя боевики террористической группировки «Вилайят Синай», подконтрольной «Исламскому государству» (обе организации запрещены в России).