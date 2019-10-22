Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%

Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил «Газете.Ru» директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.

По словам Николаева, данные о доходах населения более-менее сходятся с данными по НДФЛ (налог на доходы физических лиц), однако не бьются с другими показателями

Например, Николаев обратил внимание на показатель розничной торговли — при таких доходах населения он довольно низкий, корреляции практически нет.

По данным Росстата, оборот розничной торговли замедлился в третьем квартале текущего года с 1,6% до 0,8%. При этом снижается и средний чек жителя России, а платежи по кредитам растут — а это как раз то, что уменьшает доходы населения, добавил эксперт.

По его словам, такие показатели не сходятся с ростом доходов в 3%, который «вызывает большие сомнения».

При этом бывший глава Росстата, директор по статистическим исследования ВШЭ Александр Суринов на вопрос ответил: «не знаю».

Он добавил, что является противником той методики, которая в настоящее время применяется Росстатом при оценке доходов населения — это баланс денежных доходов и расходов, когда в основе измерения доходов лежат измерения расходов.

«Эта система хорошо работала в СССР», — отметил Суринов.

Однако при этом он отметил, что следовало бы также обратить внимание на структуру доходов, такие показатели, как средняя зарплата, социальные выплаты и прочее.

При этом эксперты пришли к выводу, что показатели одного квартала еще не говорят о тенденции, необходимо смотреть дальнейшую динамику.

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