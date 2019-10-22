РУСАЛ отчитался о переработке и реализации более 50% промышленных отходов

Компания РУСАЛ за 10 лет переработала и реализовала более 50% образованных своими алюминиевыми предприятиями отходов. Целью заводов компании является выход на 100-процентную реализацию всех коммерчески востребованных отходов.

В рамках стратегии по снижению воздействия на окружающую среду компания также разрабатывает и внедряет технологические решения для вовлечения уже накопленных отходов в производство и их дальнейшей переработки.

«Переработка шлама глиноземных предприятий – как красного, так и нефелинового – составила около 10%, что делает РУСАЛ в лидером в переработке глиноземных шламов среди алюминиевых компаний мира», — говорится в сообщении РУСАЛа.

Так, компания тестирует инновационную технологию переработки красных шламов, которые являются основными отходами глиноземного производства и содержат ценные оксиды металлов. Среди них – оксиды скандия. Технология предусматривает снижение себестоимости получения оксида скандия при промышленном объеме производства.

Вторым по значимости видом отходов является отработанная угольная футеровка электролизеров. В 2018 году доля ее переработки превысила 60%.

«Уменьшение объемов отходов, снижение их образования, увеличение переработки и вторичного использования - одна из целей компании в области снижения воздействия на окружающую среду. К примеру, на Саяногорской промплощадке уже сейчас более 90% отходов перерабатывается или реализуется потребителям. Продолжение внедрения новых технологий, которые сейчас находятся в завершающей стадии тестирования, а также модернизация производств позволит ставить такие максимальные задачи и перед другими предприятиями компании», – рассказал технический директор РУСАЛа Виктор Манн.