Сокращается доля семей, которым не хватает денег на еду и одежду

В России увеличивается доля обеспеченных групп населения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Сведения основаны на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения.

Отмечается, что о недостаче средств даже на еду во втором квартале этого года заявили 0,7% опрошенных, тогда как в прошлом отчетном периоде эта доля была равна 0,8%.

Также уменьшилось число домохозяйств, которым хватает денег на еду, однако является затруднительным покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Эта цифра сократилась с 15,2% до 14,1% во втором периоде.

Согласно данным, количество тех, кому доходы позволяют оплачивать не только продукты питания, но и одежду, наоборот, выросло на 0,2%. А процент тех, кто может себе позволить все, что считают нужным, вырос с 2,6% до 2,7%.