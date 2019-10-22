Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.

Как стало известно, по сравнению с 2018 годом данный показатель увеличился на 0,6%.

Отмечается, что рост случился за счет сокращения доли самых бедных россиян, которые испытывают нехватку средств только на питание. Доля таких людей снизилась до 14,1%.

При этом в долю семей, которые не в состоянии приобретать товары долговременного пользования входят семьи, состоящие из неработающих пенсионеров.

Кроме того, к ней относятся многодетные и неполные семьи.