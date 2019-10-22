В России рекордно снизился спрос на бензин
В России рекордно упал спрос на бензин. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование.
Уточняется, с января по сентябрь потребление бензина снизилось почти на 1% к аналогичному периоду 2018 года.
При этом в конце июня данный показатель достигал 1,4%.
Как стало известно, за последние десять лет похожее падение было зафиксировано в 2015 году. Тогда оно установилось на отметке 1,9%.
В Министерстве энергетики отметили, что в 2019 году ситуация с обеспечением бензина остается стабильной.
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