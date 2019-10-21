Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, наблюдается положительная тенденция в промышленном производстве, увеличивается товарооборот. На хорошем уровне находятся макроэкономические показатели.

Также он добавил, что интерес зарубежных инвесторов не пропал на фоне введения санкций, объем инвестиций увеличился приблизительно на 50%.

Кроме того, Медведев отметил, что правительство не может не следить за происходящим в экономики страны.

«Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов», — сказал председатель правительства.