В России может подорожать водка

Минимальная розничная цена на водку может повыситься до 230 рублей за 0,5 литра с 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минфина.

Так, водка может подорожать с 215 за 250 рублей за 0,5 литров. Также цена может возрасти на коньяк – с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди – с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

В приложении к приказу говорится, что минимальная розничная цена на алкогольную продукцию свыше 28% устанавливается в размере 230 рублей за 0,5 литра.

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