Долларовых миллиардеров в России стало больше

В России за год возросло число долларовых миллиардеров. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на обзор исследовательской структуры Credit Suisse Research Institute.

Отмечается, что количество миллиардеров возросло к середине 2019 с 74 до 110 человек, а миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс. человек.

По данным организации, 10% самых богатых жителей России контролируют 83% всего личного благосостояния в стране, что превышает показатели США (76%) и Китая (60%).

Кроем того, согласно приведенным данным, в России на душу взрослого населения насчитывается 110 миллиардеров. А уровень богатства, в свою очередь, увеличился к середине 2019 года на 37% - с почти $20 тыс. до более $27,3 тысячи.

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