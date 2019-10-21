Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующее письмо с инициативой составила общественная организация «Деловая Россия» и направила его главе Минстроя Владимиру Якушеву.

На данный момент тариф на вывоз мусора является единым для всех, вне зависимости от возраста. Он варьируется от 100 до 150 рублей в месяц на каждого человека, проживающего в квартире.

Авторы идеи предлагают отменить плату для всех детей до трех лет, а также ввести льготы для дошкольников.

Однако как поясняют в Минтруде, для принятия инициативы сначала необходимо сформировать саму инфраструктуру сбора мусора по новой системе, а затем думать о льготах для граждан.

До этого в Тверской области семей с тремя и более детьми освободили от платы за вывоз мусора.