Медведев оценил состояние российской экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что объем промышленного производства и товарооборот растут.

Медведев добавил также, макроэкономические показатели в России занимают очень хороший уровень, наблюдается низкая инфляция. По его словам, Россия пытается участвовать в различных системах и рейтингах.

Данные слова он произнес на 33-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.