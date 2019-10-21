Медведев оценил состояние российской экономики
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что объем промышленного производства и товарооборот растут.
Медведев добавил также, макроэкономические показатели в России занимают очень хороший уровень, наблюдается низкая инфляция. По его словам, Россия пытается участвовать в различных системах и рейтингах.
Данные слова он произнес на 33-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.