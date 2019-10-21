Зампред ФНПР оценил прогноз о массовых сокращениях в 2020 году

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что прогнозировать возможные сокращения в будущем году сложно, сообщает РИА «Новости».

Это связано с тем, что отрасли, которые при нынешних темпах экономического развития могли бы играть роль драйверов для создания новых рабочих мест, пока не ясны.

Он также добавил, что изменения на рынке труда следуют за изменениями в экономике, а ряд отраслей сейчас имеет проблемы.

В связи с этим Шершуков оценил в настоящий момент соответствующий тренд как нейтрально-негативный, а вопрос о размерах возможных сокращений назвал » открытым».

До этого сообщалось, что каждая десятая компания планирует увольнения.