Каждая десятая компания планирует увольнения

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Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на итоги опроса работодателей HeadHunter.

Уточняется, что всего были опрошены около 150 российских работодателей. Из них лишь 19% заявили о сокращении количества работников в этом году, большая часть — 49% — сообщила о ее увеличении.

Данный показатель является довольно позитивным, поскольку в предыдущем году о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.

В Минтруде отметили, что рынок труда сейчас стабилен, компании заявили в службы занятости 1,7 млн вакансий. В 2020 году прогнозируется рост реальных зарплат на 2%.

До этого данные Росстата показали, что уровень безработицы в России установил исторический минимум.