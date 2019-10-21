Приставы сообщили, сколько долгов взыскали по алиментам

За восемь месяцев судебные приставы в России взыскали задолженность по алиментам в сумме 10,6 млрд руб. Данные ведомственной статистики за январь-август этого года «Газете.Ru» предоставила ФССП.

За весь 2018 год судебные приставы взыскали долги по алиментам на 15,2 млрд руб

При этом за счет ограничения выезда за рубеж взыскали 7 млрд руб., за счет ограничения водительских прав — 3,7 млрд руб.. Еще в отношении 117 тыс. должников были возбуждены дела об административных правонарушениях. Проведено 103,4 тыс. арестов имущества алиментщиков.

Остаток дел по взысканию алиментов снизился за год с 845 тыс. до 825,5 тыс.

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