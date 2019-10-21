Роспатент рассказал о самой необычной заявке на патент в 2019 году

В Роспатенте рассказали, какой оказалась самая необычная заявка на патент в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Григория Ивлиева.

Как отмечается, первым в списке самых эксцентричных патентов оказался патент на гаечный ключ.

«В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение (красный), позволяющее не терять его из вида», — рассказал Ивлиев.

Также он отметил, что в текущем году больше всего заявок на патенты поступили из сфер электротехники, нефтегазодобывающего оборудования, медицинских технологий, сельского хозяйства.

«В нашей экономике становится больше компаний, которые создали себе имя, дорожат своей репутацией и, как следствие, защищают ее товарным знаком», — отметил Ивлиев.

С 21 по 23 октября в инновационном центре «Сколково» проходит Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации», где россияне представляют свои разработки.

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