В России пройдут массовые сокращения

В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Согласно имеющимся данным, около 19% работодателей уже сократили число сотрудников. В следующем году также не удастся избежать увольнений, но в целом прогнозы хорошие. Во-первых, показатель запланированных увольнений уменьшился по сравнению с прошлым годом на 12%. Во-вторых, 62% компаний хотят увеличить численность персонала.

Кроме того, в Минэкономразвития рассказали о том, что в 2020 году власти страны ожидают повышения заработной планы в среднем на 2%.

Также в ведомстве подчеркнули, что в настоящее время рынок в стране находится в стабильном состоянии.

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