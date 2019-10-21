Названы регионы с самым доступным газом для россиян

Исследование показало, что россияне могут купить больше всего газа по выгодной цене в трех регионах страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные, основанные на сведениях Росстата.

Уточняется, что рейтинг доступности газа составлялся с учетом распределения областей по количеству кубических метров сетевого газа, которое житель может купить на среднюю зарплату.

Выяснилось, что жители страны могут выгодно купить природный газ в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе и в Сахалинской области. А также в Югре и столице страны. В перечисленных регионах житель с приличной зарплатой может приобрести более 10 тыс. кубометров газа.

В аутсайдерах рейтинга оказались: Саратовская, Ивановская, Иркутская и Кировская области. Жители этих регионов на среднюю чистую заработную плату могут купить менее 3 тыс. кубометров газа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы города России с самыми низкими и высокими зарплатами

— Украина отказалась продлевать транзитный контракт с Россией на один год