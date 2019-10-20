Новак заявил о перевыполнении сделки ОПЕК+ из-за атак в Саудовской Аравии

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ существенно перевыполнили обязательства по сделке в сентябре, передает РИА «Новости».

Основной причиной он назвал падение добычи в Саудовской Аравии после атак на ее нефтяные объекты.

Новак подчеркнул, что перевыполнение стало действительно большим.

Он добавил, что Россия нацелена на выполнение сделки в октябре на 100%, и российские нефтяные компании выразили готовность полностью выполнять условия соглашения.

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