Австралийская авиакомпания установила рекорд по продолжительности полета

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways совершил рейс Нью-Йорк – Сидней, который стал самым длинным в мире беспосадочным перелетом. Об этом свидетельствуют данные на FlightAware.

Отмечается, что продолжительность рейса составила 19 часов и 16 минут. Самолет пролетел 16 тысяч 309 километров и приземлился с опозданием на 37 минут.

На борту воздушного судна были 50 человек – пассажиры и члены экипажа.

Рейс был совершен в рамках изучения влияния сверхдлинного перелета на пассажиров и членов экипажа.

До этого рекорд по длительности принадлежал рейсу Сингапура — Нью-Йорк, который продолжался 18 часов 50 минут.