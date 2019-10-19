Силуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти страны будут хорошо относиться к тому, если Центральный банк решит снизить ставки. Об этом сообщает ТАСС.

Министр отметил, что правительство и он воспримет это, как «большой шаг».

«Это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги», — объяснил Силуанов.

Глава Минфина России рассказал, что страна готова к снижению ставок.

До этого регулятор вел постепенное снижение ключевой ставки, ее общее снижение составило 75 базисных пунктов.

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