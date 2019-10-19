Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря «серой» заработной плате. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, реальные располагаемые доходы граждан выросли до 3%.

Доходы от трудовой деятельности, включая «серую» зарплату, увеличились на 7,3% по сравнению с предыдущим годом.

Денежные доходы населения в III квартале выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 35,085 тыс. рублей.

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