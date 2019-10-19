«Нафтогаз» ответил Миллеру на заявление о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о ценах на импортных газ для Украины. Об этом он написал в своем Facebook.

Ранее Миллер говорил о том, что стоимость импортируемого на Украину газа может понизиться на 20%.

Витренко подтвердил эту информацию и добавил. По его мнению, для этого существует необходимость в том, чтобы Россия «не злоупотребляла своим доминирующим положением на европейском рынке».

«Для этого даже необязательно заключать контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» или другой украинской компанией», — добавил он.

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