«Нафтогаз» ответил Миллеру на заявление о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о ценах на импортных газ для Украины. Об этом он написал в своем Facebook.
Ранее Миллер говорил о том, что стоимость импортируемого на Украину газа может понизиться на 20%.
Витренко подтвердил эту информацию и добавил. По его мнению, для этого существует необходимость в том, чтобы Россия «не злоупотребляла своим доминирующим положением на европейском рынке».
«Для этого даже необязательно заключать контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» или другой украинской компанией», — добавил он.
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