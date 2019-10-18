Трамп выбрал кандидата на пост министра энергетики США

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что номинирует на пост министра экономики кандидатуру замглавы ведомства Дэна Бруйетта. Об этом он написал в твиттере.

Как отмечается, Трамп назвал покидающего пост Рика Перри своим другом. После этого он объявил, что выбрал Бруйетта.

«Он профессионал, я не сомневаюсь, что Дэн отлично поработает !» — подчеркнул Трамп.

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