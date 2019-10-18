В Госдуме оценили требования «Нафтогаза» к «Газпрому»

В Госдуме заявили, что требования украинского «Нафтогаза» к «Газпрому» о взыскании более $11 млрд, слишком «скромные». Об этом сказал ФАН зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

По его мнению, украинская сторона могла попросить и больше, но она почему-то «поскромничала».

«Ребята оказались очень скромные», — иронично добавил Ананских.

Он напомнил Украине, что «Газпром» не обещал «Нафтогазу», что продлит транзит российского газа. По его словам, эти требования украинской стороны «высосаны из пальца».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд

— Глава «Нафтогаза» назвал продление газового контракта бессмысленным

— Эксперт оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа