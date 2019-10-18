Роспотребнадзор открестился от подготовки запрета пластиковых пакетов

Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором официально отказался от сообщений о том, что он готовит проект закона о постепенном отказе от пластиковых пакетов в стране. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В федеральной службе сказали, что не знают ничего о якобы подготовке этого проекта закона.

В ведомстве уточнили, что они внесли предложения по изменению закона «Об отходах производства и потребления».

Отмечается, что Роспотребнадзор в них предлагал новшества по проработке вопросов постепенного уменьшения производства одноразовых пакетов из пластика для розничной торговли, многократности использования отдельных видов тары и упаковки, а также технологии их переработки.

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