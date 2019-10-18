ВСУ заявили о подготовке Россией военной агрессии

Заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия разрабатывает масштабную военную агрессию против Украины, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

При этом он говорит, что а украинская армия готовится к противостоянию на всем протяжении совместной границы. Он отмечает, что другие районы от границы с Белоруссией до территорий вблизи Крыма и Бессараби, также будут готовы ее отразить.

«На сегодня мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направления», — произнес он.

Таран также утверждает, что соответствующие планы России в отношении Украины «вполне очевидны».