ВСУ заявили о подготовке Россией военной агрессии
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Заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия разрабатывает масштабную военную агрессию против Украины, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
При этом он говорит, что а украинская армия готовится к противостоянию на всем протяжении совместной границы. Он отмечает, что другие районы от границы с Белоруссией до территорий вблизи Крыма и Бессараби, также будут готовы ее отразить.
«На сегодня мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направления», — произнес он.
Таран также утверждает, что соответствующие планы России в отношении Украины «вполне очевидны».