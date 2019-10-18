«Газпром» готов предложить Украине нулевой вариант по отзыву всех исков

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова предложить Украине «нулевой вариант» по отзыву всех исков. О этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что мировая практика знает такие случаи.

Миллер заявил, что если все иски были бы отозваны, то была бы подведена черта «под всей этой историей».

Также, по его словам, российская сторона уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться по газу

— «Нафтогаз» не согласился на продление старого контракта на транзит газа