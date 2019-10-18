Началось заполнение первой нитки «Турецкого потока»

Началось заполнение газом первой из двух ниток морского участка газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оператора проекта.

Как отмечается, это последний этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию.

В сообщении оператора отмечается, что заполнение газом системы является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу.

Начало коммерческой эксплуатации газопровода запланирован на конец 2019 года.

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