Тайфун «Хагибис» нанес ущерб сельскому хозяйству Японии в размере $354 млн

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Тайфун «Хагибис» нанес экономический ущерб национальному сельскому хозяйству Японии в размере 38,3 млрд иен ($354 млн). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны.

Как отмечается, сельское хозяйство пострадало из-за разливов рек и сходов оползней в результате мощных дождей, вызванных тайфуном.

В министерстве сообщают, что цифра может возрасти, так как до сих пор продолжается оценка ущерба.

В настоящее время спасательные службы продолжают поисково-спасательные операции, а также работы по ликвидации последствий стихии.

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