Тайфун «Хагибис» нанес ущерб сельскому хозяйству Японии в размере $354 млн
Тайфун «Хагибис» нанес экономический ущерб национальному сельскому хозяйству Японии в размере 38,3 млрд иен ($354 млн). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны.
Как отмечается, сельское хозяйство пострадало из-за разливов рек и сходов оползней в результате мощных дождей, вызванных тайфуном.
В министерстве сообщают, что цифра может возрасти, так как до сих пор продолжается оценка ущерба.
В настоящее время спасательные службы продолжают поисково-спасательные операции, а также работы по ликвидации последствий стихии.
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