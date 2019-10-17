В Минэкономразвития рассказали о росте ВВП в России

Рост ВВП В России с начала 2019 года (с января по сентябрь) составил 1,2%. Об этом сообщается в докладе Минэкономразвития.

Согласно данным ведомства, в сентябре рост ВВП ускорился на 2%, а в августе он составил 1,6%.

Также отмечается, что рост показателей в IV квартале может замедлиться и составить 1,4% — 1,5%.

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