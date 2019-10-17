«Роснефть» реализует комплекс научных работ по развитию ресурсной базы

«Роснефть» ведет планомерную работу по вовлечению трудноизвлекаемых запасов в активную разработку рассказал в интервью «Интерфаксу» вице-президент, главный геолог компании Андрей Лазеев.

«У «Роснефти» уникальная ресурсная база ТРИЗ, которая на сегодняшний день превышает 2,5 млрд тонн нефти... Наша стратегическая цель — рост добычи ТРИЗ до 33 млн т к 2022 году», — сказал Лазеев.

По словам топ-менеджера, в настоящее время только в области геологоразведки у нас реализуется более 40 проектов различной тематики, нацеленных на точность прогнозирования и повышающих эффективность поисково-разведочного бурения. При этом разработана технология, которая позволяет снизить воздействие на окружающую среду.

«Мы получили хорошие результаты по тестам сейсмической технологии «Гепард». Это наш совместный проект с ВР и WG. «Гепард» - это уникальная система регистрации сейсмических данных, аналогов которой нет нигде в мире. Это бескабельная система, что, во-первых, позволяет использовать ее в труднопроходимых местах (а для Сибири это чрезвычайно актуально), а, во-вторых, существенно снижает воздействие на окружающую среду, поскольку для проведения работ не требуется вырубка леса», — сказал Лазеев, подчеркнув, что планируется вывод этой технологии на международный рынок.

Он также отметил, что потенциал нетрадиционных коллекторов березовской свиты Западной Сибири в пределах лицензий «Роснефти» превышает 1 трлн кубометров газа.

«По бажену и известняковым отложениям доманика мы ожидаем соизмеримого прироста запасов», — уточнил топ-менеджер.

По его словам, по баженовской свите в компании разработаны методики локализации запасов, идет поиск наиболее эффективной технологии, приоритетными являются лицензионные участки «РН-Юганскнефтегаза» и «РН-Няганьнефтегаза».

В области геологоразведки «точками роста» «Роснефть» считает Арктический кластер, а также баженовскую и березовскую свиты, доманиковых и хадумских отложений в Европейской части России.

Лазеев напомнил, что «Роснефть» поставила задачей обеспечение не менее 100% восполнения запасов, и эта задача выполняется в том числе за счет доразведки старых месторождений.

«И ключевую ставку здесь мы делаем на повышение успешности геологоразведочных работ. Наша цель - достигнуть показателя в 95% к 2022 году», — отметил представитель компании.