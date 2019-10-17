В Минтруде заявили, что женщины составляют 72% российских госслужащих

Феминизированность государственной службы в России отметил первый замминистра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Он заявил, что женщины составляют 72% всех российских госслужащих.

Он также уточнил, что на высших должностях работают лишь 40% женщин, главные занимают 56%, а ведущие – 67%.

При этом, как отметил он, что чем ниже должностной уровень, тем больше на нем работает женщин.

Вовченко дополнил, что необходимо мотивировать женщин на занятие управленческой деятельностью.

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