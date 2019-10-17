Total выразила интерес к возобновляемой энергетике в Якутии

Компания Saft (подразделение французской Total) заинтересована в сотрудничестве с Якутией в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил гендиректор компании Давид Масгранжа в ходе встречи с руководством республиканского министерства ЖКХ и энергетики.

«Мы предлагаем надежные и чистые источники энергии, которые конкурентоспособны в цене», — цитирует топ-менеджера пресс-служба министерства.

Речь идет о реализации инвестпроектов по строительству автономных гибридных энергоустановок на базе возобновляемых источников энергии.

В Якутии же стоит задача снижения объемов и модернизации дизельной генерации в изолированных и труднодоступных районах.

«С 2011 года в рамках оптимизации локальной генерации нам удалось сократить потребление дизтоплива практически в два раза. В рамках исполнения поручения Президента России о долгосрочной программе оптимизации локальной энергетики разработано несколько вариантов сценариев, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии», — сказал замминистра ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов.

В итоге стороны договорились провести оценку потенциала сотрудничества с другими инвесторами и Агентством по привлечению инвестиций Республики Саха (Якутия).

Компания Saft специализируется на передовых технологиях аккумуляторных батарей для промышленного применения и реализует проекты полного цикла — от проектирования и разработки до производства, наладки и сервисного обслуживания.