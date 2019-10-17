Стало известно, что грозит снятым с поезда американским дипломатам
Дипломаты США, снятые с поезда под Северодвинском, имеют иммунитет, в связи с чем на них будут составлены лишь административные протоколы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Евгения Иванова.
Как отмечается, среди дипломатов были сотрудники посольства и военного атташата.
«Поездка действительно была согласована, но пункт назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска», — рассказал Иванов.
По словам замминистра, в связи с инцидентом в дальнейшем будет простое разбирательство.
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