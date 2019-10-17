Топ-менеджер «Роснефти» раскрыл эффект от инвестстимулов для Самотлора

Налоговые стимулы позволили увеличить объем бурения на Самотлорском месторождении «Роснефти» в полтора раза, что остановило падение добычи, рассказал первый вице-президент компании Эрик Лирон в интервью ТАСС на полях V конференции «Технологии в области разведки и добычи нефти».

«Если до 2018 года на Самотлоре объем извлекаемой нефти ежегодно сокращался на 3–5%, то в прошлом году снижение составило менее 1%. Это, в свою очередь, привело к росту поступлений в бюджет от налога на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлины», — сказал Лирон.

По его словам, за счет роста поступлений от НДПИ и таможенных пошлин бюджет получил дополнительно 60 млрд руб.

«Таким образом, «Роснефть» полностью компенсировала бюджету предоставленные в 2018 году Самотлорскому месторождению инвестиционные стимулы и обеспечила государству дополнительные поступления в размере 20 млрд рублей», — отметил топ-менеджер.

Он уточнил, что во II квартале этого года среднесуточный объем добычи на этом месторождении составил 0,38 млн баррелей.

Самотлорское месторождение – одно из крупнейших в России, расположено в Ханты-Мансийском автономном округе. Разрабатывается с 1965 года. Инвестиционные стимулы предоставлены в связи с высокой обводненностью. В обмен «Роснефть» взяла расширенные инвестиционные обязательства в части долгосрочного увеличения объемов добычи.