Dior извинился перед Китаем из-за неправильной карты

Люксовый французский бренд Christian Dior принес свои извинения за демонстрацию карты Китая, на которую не был нанесен Тайвань, сообщает Reuters.

Инцидент с картой произошел на презентации, посвященной сети бутиков Dior, в университете Чжэцзян Гуншан в восточном китайском городе Ханчжоу. Сотрудник отдела трудоустройства университета пояснил, что бренд проводил мероприятие по подбору персонала, в рамках которого состоялась презентация.

На официальном аккаунте в Weibo представители компании заявили, что начали тщательное расследование произошедшего.

«Dior уважает и поддерживает принцип «одного Китая», строго оберегает суверенитет и территориальную целостность Китая и ценит чувства китайского народа», — говорится в посте.

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