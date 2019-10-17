Dior извинился перед Китаем из-за неправильной карты
Люксовый французский бренд Christian Dior принес свои извинения за демонстрацию карты Китая, на которую не был нанесен Тайвань, сообщает Reuters.
Инцидент с картой произошел на презентации, посвященной сети бутиков Dior, в университете Чжэцзян Гуншан в восточном китайском городе Ханчжоу. Сотрудник отдела трудоустройства университета пояснил, что бренд проводил мероприятие по подбору персонала, в рамках которого состоялась презентация.
На официальном аккаунте в Weibo представители компании заявили, что начали тщательное расследование произошедшего.
«Dior уважает и поддерживает принцип «одного Китая», строго оберегает суверенитет и территориальную целостность Китая и ценит чувства китайского народа», — говорится в посте.
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