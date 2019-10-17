Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией.

Как отмечается, дополнительные средства необходимы для устранения проблем «узких мест», в том числе для сооружения обхода деревни Малые Вяземы на пересечении автодороги и Можайское шоссе.

А также деньги нужны для переноса газопроводов и нефтепроводов, строительства развязки на пересечении ЦКАД с Волоколамским шоссе.

В Минфине не выделяет средства, ссылаясь на заявления президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД.

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