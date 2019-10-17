Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минтруда.

Изменения вступят в силу со следующего, 2020 года.

Как отметили в ведомстве, россиянкам станут доплачивать, и общая сумма выплат составит 12 тысяч рублей. Всего из федерального бюджета выделят на 24,3% больше или на 527,9 млрд рублей.

Рост выплат связан с принятыми в последнее время решениями в стране.

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