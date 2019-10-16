S7 разрешили полеты в Грузию

В Росавиации объяснили, почему авиакомпании S7 дали допуск на полеты в грузинский город Кутаиси, несмотря на приостановку авиасообщение с этой страной. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что допуск — это право компании, при этом как только снимут все ограничения на полеты, авиакомпания сможет воспользоваться этим правом.

Там назвали это нормальной практикой.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. А 21 июня российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.

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