«Газпром нефть» и крупнейшая компания ОАЭ договорились о технологическом сотрудничестве

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Заместитель генерального директора по развитию международного бизнеса «Газпром нефти» Владислав... Заместитель генерального директора по развитию международного бизнеса «Газпром нефти» Владислав...
Заместитель генерального директора по развитию международного бизнеса «Газпром нефти» Владислав...
«Газпром нефть»

«Газпром нефть» и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) оценят возможности для реализации совместных проектов, том числе в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта. Это предусмотрено соглашением о стратегическом сотрудничестве, заключенном между компаниями. ADNOC является крупнейшей компанией ОАЭ, добывает около 3 млн баррелей нефти в сутки.

«В соответствии с соглашением, партнеры изучат перспективы взаимодействия в направлениях разведки и добычи высокосернистого газа, совершенствования методов увеличения нефте- и газоотдачи и инновационных технологий исследования карбонатных коллекторов», — говорится в сообщении российской компании.

Так, ADNOC обладает значительными запасами высокосернистого газа, которые пока не используются.

Кроме того, возможно партнерство в развитии производственных аналитических систем для разведки, добычи, логистики, переработки и сбыта углеводородов. В дальнейшем не исключена реализация проектов в области геологоразведки, разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений, в том числе в рамках концессии в Абу-Даби.

«Подписание соглашения стало знаковым этапом в развитии сотрудничества «Газпром нефти» и ADNOC. Оно создает фундамент для взаимодействия в научно-технической сфере, а также области разведки, добычи, переработки и сбыта углеводородов. Уверен, что объединение опыта, ресурсов и компетенций будет способствовать укреплению позиций обеих компаний на международном рынке энергоресурсов. Кроме того, партнерство создает потенциал для создания перспективных решений, значимых для достижения целей технологической стратегии «Газпром нефти» и преодоления вызовов, стоящих перед всей отраслью», — заявил заместитель генерального директора по развитию международного бизнеса «Газпром нефти» Владислав Барышников.

«Газпром нефть» продолжает расширять число партнеров среди крупнейших ресурсодобывающих компаний Ближнего Востока. Так, ранее, российская компания заключила соглашение о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере с другой ведущей компанией этого региона - национальной нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco. Стороны рассмотрят возможности для взаимодействия при разработке технологий нефтедобычи и их обмена, а также расширения ресурсной базы и научных исследований.