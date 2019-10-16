«Газпром нефть» и крупнейшая компания ОАЭ договорились о технологическом сотрудничестве

«Газпром нефть» и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) оценят возможности для реализации совместных проектов, том числе в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта. Это предусмотрено соглашением о стратегическом сотрудничестве, заключенном между компаниями. ADNOC является крупнейшей компанией ОАЭ, добывает около 3 млн баррелей нефти в сутки.

«В соответствии с соглашением, партнеры изучат перспективы взаимодействия в направлениях разведки и добычи высокосернистого газа, совершенствования методов увеличения нефте- и газоотдачи и инновационных технологий исследования карбонатных коллекторов», — говорится в сообщении российской компании.

Так, ADNOC обладает значительными запасами высокосернистого газа, которые пока не используются.

Кроме того, возможно партнерство в развитии производственных аналитических систем для разведки, добычи, логистики, переработки и сбыта углеводородов. В дальнейшем не исключена реализация проектов в области геологоразведки, разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений, в том числе в рамках концессии в Абу-Даби.

«Подписание соглашения стало знаковым этапом в развитии сотрудничества «Газпром нефти» и ADNOC. Оно создает фундамент для взаимодействия в научно-технической сфере, а также области разведки, добычи, переработки и сбыта углеводородов. Уверен, что объединение опыта, ресурсов и компетенций будет способствовать укреплению позиций обеих компаний на международном рынке энергоресурсов. Кроме того, партнерство создает потенциал для создания перспективных решений, значимых для достижения целей технологической стратегии «Газпром нефти» и преодоления вызовов, стоящих перед всей отраслью», — заявил заместитель генерального директора по развитию международного бизнеса «Газпром нефти» Владислав Барышников.

«Газпром нефть» продолжает расширять число партнеров среди крупнейших ресурсодобывающих компаний Ближнего Востока. Так, ранее, российская компания заключила соглашение о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере с другой ведущей компанией этого региона - национальной нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco. Стороны рассмотрят возможности для взаимодействия при разработке технологий нефтедобычи и их обмена, а также расширения ресурсной базы и научных исследований.