Роскачество рассказало, как пить розовое вино
Эксперты Роскачества объяснили, как и с какими блюдами лучше всего употреблять розовое вино, сообщают «Известия».
Специалисты обратили внимание на возрастающую популярность розовых вин.
«Еще 3–4 года назад их доля в ассортименте гипермаркетов не превышала 1%, а сейчас она постепенно приближается к 4–5%», — отмечает Роскачество.
Такие изменения объясняются универсальностью розового вина, так как оно идеально подходит для тех, кому красное кажется слишком тяжелым, а белое, наоборот, слишком легким.
Советы по употреблению недорогих розовых вин сводятся к «золотому правилу».
«Пейте их молодыми в течение года-полутора после бутилирования, в течение года, следующего за годом урожая», — порекомендовал Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.
Заслуженный сомелье России Артур Саркисян отметил широкий спектр гастрономической сочетаемости розового вина: оно подходит к блюдам из белого мяса, салатам, морепродуктам, фруктам и ягодам.
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