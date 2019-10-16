«Победа» раскрыла причины подорожания билетов из-за рубежа

Представитель авивкомпании «Победа» Елена Селиванова объяснила, с чем связано повышение стоимости билетов на рейсы, которые выполняются из зарубежных аэропортов в Россию. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Она пояснила, что к этому привело решение Мосгорсуда, согласно которому компания должна прекратить взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейс на стойках аэропорта при вылете в Россию.

Это связано с тем, что в отличие от российских аэропортов, в зарубежных данная услуга не включена в стоимость билетов — она оплачивается отдельно. Поэтому лоукостеру придется внести расходы на нее в билеты и поднять цену на них.

«Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро», – сказала Селиванова.

Как отмечает представитель, это произойдет с 28 октября 2019 года, когда стартует зимняя навигация.