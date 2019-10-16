Россияне стали дольше жить

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни россиян за 8 месяцев (январь-август) текущего года, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«За 8 месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 лет в среднем, т.е. на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года», — отметила Скворцова.

При этом, по ее данным, у женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года.

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